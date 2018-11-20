Культура
 
Последние новости
Появились новые подробности жестокого убийства Хашкуджи
Россиянин купил диплом и стал заведующим больницы
Найден неожиданный способ продления жизни
Губернатор пообещал наказания за самоубийство затравленной школьницы
Нефть обвалилась и потянула рубль за собой
Сына портнихи Пугачевой заподозрили в ограблении бывшего главы таможни
Названо самое страшное нарушение пожарной безопасности
Назван самый популярный в мире тренд в одежде
Сломавшая позвоночник после полета на машине гонщица пообещала вернуться в спорт
Новости партнеров

В «Фантастических тварях» нашли плагиат на советские фильмы

Перейти в «Мою Ленту»

Ученые из Сибири с помощью разработанного ими антиплагиатора нашли в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» заимствования из советских фильмов. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам заместителя директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгения Гарина, речь идет о двух картинах по мотивам книг Кира Булычева об Алисе Селезневой — «Гостья из будущего» и «Лиловый шар».

«Можно констатировать не только почти полное совпадение сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников (миелофон — прибор для чтения мыслей в "Гостье из будущего", Куини — телепат в "Фантастических тварях 2"), а хорошие волшебники им противостоят. Совпадения есть даже в мелких деталях!» — заявил Гарин.

Он добавил, что ожидал такого результата, так как в предыдущих исследованиях было установлено, что сюжет первой части «Фантастических тварей» «на 90 процентов копирует» сюжет советского мультфильма «Тайна третьей планеты», также снятого по произведению Булычева.

«Можно прогнозировать дальнейшее развитие сюжета в "Фантастических тварях", просто читая приключения Алисы Селезневой», — резюмировал Гарин.

Ранее в ноябре сообщалось, что новых «Фантастических тварей» признали худшим фильмом из вселенной Гарри Поттера.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сибирские ученые нашли плагиат в продолжении "Фантастических тварей"
Актер «Фантастических тварей» призвал насилующих мир мужчин подчиниться женщинам
Новых «Фантастических тварей» признали худшим фильмом из вселенной Гарри Поттера
Авторов новых «Фантастических тварей» высмеяли за серьезную ошибку в сюжете
Другие материалы рубрики
Культура20:3517 ноября

Упавшая звезда

Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете
17:32Сегодня

Автор «Симпсонов» заговорил о переезде в Россию

00:38Сегодня

Названа самая дорогая певица

14:36Сегодня

Создатели «Дэдпула 2» выпустят детскую версию фильма с новыми сценами

Культура00:0119 ноября
Гарик Сукачев

Гарик Сукачев — красивый и гордый

Секс, наркотики и рок-н-ролл — все как мы любим
21:4619 ноября

Назначен новый Нобелевский комитет по литературе после секс-скандала

15:39Сегодня

Певица Шанайя Твейн призналась в мочеиспускании на сцене

13:10Сегодня

Нанятая авторами «Игры престолов» координатор по сценам секса поведала о работе

Культура00:0915 ноября

«Я понял, чем гуманитарии отличаются от математиков»

Как научить решать задачи тех, кто путает «х» и «у»
13:58Сегодня

Сергей Полунин признался в любви к Путину и познал гнев подписчиков

11:09Сегодня

Сыгравший президента России датчанин стал актером года

12:5419 ноября

Выбраны лучшие джазовые проекты в рамках форум-феста Игоря Бутмана

Россия
«Проблема не только в деньгах»
Бедные россияне устали смотреть на богатых и стали злее. Как это исправить?
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
Владимир Сотников«Незачем ради умирающего заморачиваться. И так сойдет»
Российский врач рассказал правду о медицине. Его хотят признать больным
«Мужчины хотят показать свою власть над женщиной»
 
«Если я до сих пор не умер — значит, еще нужен здесь»
Алешу спасет срочная операция, но времени почти не осталось
Бедность родителей и травля довели российскую школьницу до самоубийства
Глава Карелии объяснил грубость к молодой матери словами «я тоже человек»
Все материалы
Мир
«Трамп пошлет вертолеты и танки, но мы прорвемся!»
Тысячи мигрантов пришли к границе США. На той стороне их ждет армия и боль
Польша отказалась мириться с мигрантами
Финские националисты захотели вернуть Карелию
Власти Рима покарали цыганскую мафию
Россиянина задержали в Таиланде из-за переписки с девочкой
Корейский мясник
Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
Бурый дом
Во что коренные африканцы превратили квартиры белых господ
Все материалы
Бывший СССР
«Все наши бездельники в Россию уехали»
В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
Порошенко поблагодарил митрополита канонической церкви за поддержку раскола
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
На Украине местные власти потребовали от священников поддержать раскол
Украинцы обстреляли ДНР во время инаугурации Пушилина
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Все материалы
Экономика
Приход нормальный
Кокаин, героин и ЛСД: почему будущее экономики зависит от наркотиков
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Сели на трубу
Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого
Две торговые марки «Черкизово» получили премию «Товар года»
«Аэрофлот» добавил возможность оплаты своих услуг через Google Pay
Для безработных россиян придумали новый штраф
Две российские компании решили поссориться из-за новейших Sukhoi Superjet
Все материалы
Силовые структуры
«Телега» есть? А если найду?
Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram и нарушают закон. Что делать?
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Участник нападения на Буденновск из банды Басаева задержан в Москве
Волгоградский пристав пришла на маникюр к мастеру-должнице
Ущерб от нарушений на космодроме Восточный оценили в 10 миллиардов рублей
Освобожденный от пожизненного срока россиянин попался на поножовщине
Все материалы
Наука и техника
Иосиф Сталин, Энгельсина Маркизова и Михей Ербанов. Москва, Кремль, 1936 год. Через год отца Энгельсины арестовали и расстреляли, а ее вместе с матерью отправили в ссылку«Расстреляли из-за наколки со Сталиным»
Почему советская власть мучила и убивала детей
Другая война
Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Защищающие российское небо истребители застряли в гражданском аэропорту
Внутри умершей египтянки нашли скелет ребенка
Преемника Су-57 показали по ТВ
Возмутивший США российский «Искандер» показали в новостях
Все материалы
Спорт
Обесчестили
Как UFC поглотил своего главного конкурента
Отец Макгрегора решил пойти по стопам сына в 59 лет
«Страшнейшему человеку на планете» нашли Халка для дебюта в MMA
«Милан» приступил к возвращению Ибрагимовича
Назван следующий соперник Пакьяо
Аленичев пойдет под суд за вождение в пьяном виде
Боец UFC получила от мужа перелом глазницы
Все материалы
Культура
«Женщины остаются в тени»
Измены, насилие и унижения на чувственных снимках
Упавшая звезда
Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете
Гарик СукачевГарик Сукачев — красивый и гордый
Секс, наркотики и рок-н-ролл — все как мы любим
Автор «Симпсонов» заговорил о переезде в Россию
В «Фантастических тварях» нашли плагиат на советские фильмы
Создатели «Дэдпула 2» выпустят детскую версию фильма с новыми сценами
Певица Шанайя Твейн призналась в мочеиспускании на сцене
Все материалы
Интернет и СМИ
«Знали бы люди, что их просто используют»
На российском телевидении почуяли оттепель. На самом деле стало только хуже
Родители испугались детского сервиса с пожеланием смерти
Студентка обнаружила точную копию себя в сети и пришла в ужас
«Жертва жуликов, негодяйства и предательства»
Член банды «цапков» объедался крабами на зоне. Теперь из него делают героя
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
Тысячи сайтов в даркнете оказались удалены
Кот выжил в разрушительном пожаре и вернулся к заплаканному хозяину
Все материалы
Ценности
Дина аль-Джухани АбдулазизКоролевы Востока
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Атеистку в платке приняли за мусульманку и унизили
Назван самый популярный в мире тренд в одежде
Очередную картину Бэнкси постигнет невзгода
Жена Мамаева начала торговать толстовками с фамилиями мужа и Кокорина
Все материалы
Путешествия
«Здесь нет небоскребов и золотых ванн»
Султан, кинжалы и пещеры: зачем россиянам ехать в загадочный Оман
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Я шнурком привязался к табуретке и полетел»
Сосиски, крокодилы и пляжи: как россиянин съездил в кругосветное путешествие
Названы самые дикие требования богатых туристов
Гибель бейсджампера попала на видео
В РЖД рассказали о стоимости билетов в капсульный плацкарт
Россиянам дали посидеть в новых капсульных плацкартных вагонах
Все материалы
Из жизни
«Русскую логику можно отключить, ей не поддается почти ничего»
История россиянки о жизни в Китае
Американка постирала лотерейный билет и чуть не лишилась крупного выигрыша
На самую массовую оргию захотели собрать тысячу человек
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Цель — петь, пить и веселиться»
Россиянок в Китае ждут легкие деньги и похотливые клиенты
Девушка с веслом и в свадебном платье поплыла искать жениха
Похороны ветерана сорвались из-за украденных наград
Все материалы
Император
Чтобы понять флагман Rolls-Royce, мы поездили сразу на двух «Фантомах»
Нечто
i3, ты ли это? Самый странный Fiat в истории
Атака клонов
Стать настоящим гонщиком за рулем российского спорткара Shortcut — сколько это стоит?
Запрещенная автореклама
Посмотрите запрещенные рекламные ролики VW, Ford и BMW этого года
«УАЗы» научат заводиться при минус 50 градусах
В России появился обновленный Mitsubishi Pajero Sport с дизелем
Названы российские цены на обновленный Nissan X-Trail
Все материалы
Дом
Загородный тупик
Почему россияне влезают в долги ради коттеджей и дач
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
«Живу как обсос»
Москвич делал ставки на спорт ради квартиры. Он все потерял и задолжал миллионы
Обнаружена самая доступная квартира в Москве
Российский юморист угодил в коммунальный скандал
Москвичи начали скупать жилье про запас
Квартиру Максима Горького выставили на продажу за 11 миллионов рублей
Все материалы