В «Фантастических тварях» нашли плагиат на советские фильмы

Ученые из Сибири с помощью разработанного ими антиплагиатора нашли в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» заимствования из советских фильмов. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам заместителя директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгения Гарина, речь идет о двух картинах по мотивам книг Кира Булычева об Алисе Селезневой — «Гостья из будущего» и «Лиловый шар».

«Можно констатировать не только почти полное совпадение сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников (миелофон — прибор для чтения мыслей в "Гостье из будущего", Куини — телепат в "Фантастических тварях 2"), а хорошие волшебники им противостоят. Совпадения есть даже в мелких деталях!» — заявил Гарин.

Он добавил, что ожидал такого результата, так как в предыдущих исследованиях было установлено, что сюжет первой части «Фантастических тварей» «на 90 процентов копирует» сюжет советского мультфильма «Тайна третьей планеты», также снятого по произведению Булычева.

«Можно прогнозировать дальнейшее развитие сюжета в "Фантастических тварях", просто читая приключения Алисы Селезневой», — резюмировал Гарин.

Ранее в ноябре сообщалось, что новых «Фантастических тварей» признали худшим фильмом из вселенной Гарри Поттера.

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