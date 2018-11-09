Актер «Фантастических тварей» призвал насилующих мир мужчин подчиниться женщинам

Актер Эзра Миллер рассказал о том, как к нему приставал режиссер, когда он был несовершеннолетним. Этой историей артист поделился в интервью для The Hollywood Reporter.

Исполнитель одной из главных ролей фильма «Фантастические твари» рассказал журналистам о том, как подвергался сексуальным домогательствам, будучи несовершеннолетним. По его словам, во время съемок режиссер и продюсер предложили ему вина и стали задавать вопросы: «Хочет ли он сняться в новом фильме о гей-революции?» Он ответил отрицательно и назвал своих обидчиков монстрами.

Актер рекомендовал мужчинам передать власть женщинам: «Я советую сделать это немедленно, потому что они [мужчины] просто насилуют этот мир».

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Миллер добавил, что ему нравится, что в Голливуде стали говорить об изнасилованиях и сексуальных домогательствах. «Я думаю, мы все осознавали, что были секс-работниками», — заключил актер.

Тридцатого сентября актеру исполнилось 26 лет. Он снимался в таких фильмах, как «Сити-Айленд», «Что-то не так с Кевином» и «Хорошо быть тихоней». В 2012 году получил премию Каннского кинофестиваля «Лучший молодой актер».

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