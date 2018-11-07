Джулия Робертс объяснилась за волосатые подмышки

Американская актриса Джулия Робертс объяснила демонстрацию волосатых подмышек на премьере фильма «Ноттинг Хилл» в 1999 году. Артистка выступила на шоу Busy Tonight, отрывок которого опубликован на YouTube.

Телеведущая Бизи Филиппс спросила Робертс, можно ли считать произошедшее поддержкой идей феминизма. Выяснилось, что волосатые подмышки актриса показала совершенно случайно.

«Эта фотография до сих пор живет в моей памяти. Я думаю, тогда я просто не рассчитала длину рукава и то, как это будет сочетаться с маханием рукой. Что это раскроет некую личную деталь обо мне», — поделилась Робертс.

В 2016 году актриса прошла босиком по красной дорожке кинофестиваля в Каннах. Тогда журналисты предположили, что таким образом Робертс протестовала против обязательного дресс-кода фестиваля, предусматривающего для женщин высокие каблуки. Артистка не объяснила свои действия. Не исключено, что она просто не рискнула подниматься по лестнице Дворца фестивалей на каблуках.

51-летняя Джулия Робертс получила известность благодаря таким фильмам, как «Красотка», «День святого Валентина», «Ноттинг Хилл», «Одиннадцать друзей Оушена» и «Эрин Брокович». Она неоднократно признавалась самой красивой женщиной в мире по версии журнала People и входила в топ-10 самых высокооплачиваемых актрис рейтинга Forbes.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!