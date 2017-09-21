Актер Эрик Робертс, брат Джулии Робертс, намекнул, что готов получить кинопремию «Оскар» при помощи вмешательства русских хакеров. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

«Если бы я был Дональдом Трампом, и мне сказали: "Знаете, мы можем сделать вас президентом" — что бы я ответил? "Нет?" Я не знаю, хватило бы мне на это сил», — сказал Робертс в ответ на вопрос, верит ли он во вмешательство российских хакеров в выборы президента США.

«Если бы меня спросили: "Эрик, хочешь получить "Оскар"? Ты же прекрасно понимаешь, что актеры все равно чаще всего их получают благодаря тщательно продуманной пиар-кампании. Можем тебе помочь!" — что бы я ответил? "Нет"? Ну, может быть, конечно, и отказался бы... Но я только человек, и у меня до сих пор нет "Оскара"!» — подчеркнул актер.

Материалы по теме Русские идут Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США

Эрик Робертс снялся в таких фильмах, как «Код Каина», «Торговля кожей», «Врожденный порок», «Это наше время» и «Лавлэйс», а также в сериалах «Бруклин 9-9», «Доктор Кто: Возвращение к истории», «Форс-мажоры» и «Гавайи 5.0».

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы американского президента. В частности, в январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые таким образом якобы желали повлиять на политический процесс в стране.

