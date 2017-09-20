Кремль диагностировал у Моргана Фримана эмоциональную экзальтацию

В Кремле слова американского актера Моргана Фримана о войне США с Россией объясняют эмоциональной экзальтацией, свойственной творческим людям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 20 сентября.

«Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не относится с серьезностью к заявлениям артиста: «Подобные заявления не основываются на какой-то реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер».

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19 сентября «Комитет по расследованиям России» (Committee to Investigate Russia), организованный в США, опубликовал видеозапись с Фриманом. В клипе актер потребовал у американского президента Дональда Трампа объяснить «вмешательство России в выборы президента США» в 2016 году и заявил, что страна была атакована.

Видео: @InvestigateRU / Twitter

Кремль неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов. В начале 2017 года была обнародована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за атаковавшими компьютерные системы во время предвыборной гонки хакерами стоит Москва, якобы желавшая таким образом повлиять на политический процесс в США.