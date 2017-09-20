Говорухин обозвал Моргана Фримана идиотом из-за слов о войне США с Россией

Режиссер Станислав Говорухин усомнился в умственных способностях американского актера Моргана Фримана, который заявил об атаке России на Соединенные Штаты. Слова кинематографиста передает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 20 сентября.

«Не все актеры идиоты, но среди них попадаются такие, бывает. Мне кажется, это осеннее обострение. К этому серьезно нельзя относиться», — заявил Говорухин.

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81-летний режиссер отметил, что не следует отвечать на выступление актера: «Упаси господь отвечать идиоту. Это значит опускаться до его уровня». Кинематографист добавил, что на разум 80-летнего Фримана также повлиял возраст.

19 сентября сообщалось, что «Комитет по расследованиям России» (Committee to Investigate Russia), организованный в Соединенных Штатах, опубликовал ролик с Фриманом. В нем актер потребовал у американского президента Дональда Трампа объяснить «вмешательство России в выборы президента США» в 2016 году и рассказал о том, что страна была атакована.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы американского президента. В частности, в январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые таким образом якобы желали повлиять на политический процесс в стране.