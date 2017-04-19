People в пятый раз признал Джулию Робертс самой красивой женщиной в мире

Журнал People назвал американскую актрису Джулию Робертс самой красивой женщиной в мире 2017 года. Об этом в среду, 19 апреля, сообщается на сайте издания.

Титул присвоен 49-летней артистке в рекордный пятый раз. Впервые она была признана красивейшей женщиной планеты в 1991 года в возрасте 23 лет, через год после выхода прославившего ее фильма «Красотка». «Я очень польщена», — прокомментировала Робертс выбор журнала.

Самой красивой женщиной в мире в 2016 году People назвал американскую актрису Дженнифер Энистон. Составляющими красоты артистка назвала внутреннюю уверенность, спокойствие, доброту и честность.

В декабре 2016 журнал Forbes назвал самых переоцененных актеров мира, в десятку которых также вошла Джулия Робертс. Ранее, в августе, артистка оказалась на восьмом месте среди самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes.