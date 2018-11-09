Новых «Фантастических тварей» признали худшим фильмом из вселенной Гарри Поттера

Кинокритики, посетившие предпремьерные показы фэнтезийного фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», раскритиковали ленту. Журналистка Mashable Энджи Хан назвала спин-офф худшим фильмом из вселенной Гарри Поттера.

«"Преступления Грин-де-Вальда" выглядят сырыми на всех уровнях, от мотиваций персонажей до созданного фэнтезийного мира», — заявила Хан.

Кинокритик The Guardian Питер Брэдшоу подчеркнул, что создатели ленты пожертвовали новизной и развитием сюжета ради того, чтобы познакомить зрителей с огромным количеством новых персонажей. Журналист Variety Эндрю Бейкер посчитал, что авторам не удалось и этого, поскольку толпа героев, по его словам, скорее вводит зрителя в заблуждение.

Материалы по теме «Я весь в бабушку» Эдди Редмэйн о тварях — фантастических и реальных

Игра Джонни Деппа в роли главного антагониста серии волшебника Геллерта Грин-де-Вальда также не впечатлила критиков. Журнал The Hollywood Reporter посчитал, что актер сыграл персонажа, переполненного клише, что уже входит у Деппа в привычку.

Ранее поклонники вселенной Гарри Поттера неоднократно указывали на киноляпы и сюжетные дыры в грядущем фильме. Фанаты нашли двух персонажей, которые не могли участвовать в событиях спин-оффа из-за временных нестыковок, обратили внимание на ошибку в профессии Альбуса Дамблдора и обнаружили в трейлере нарушение одного из ключевых правил вселенной Гарри Поттера.

Премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» запланирована на 15 ноября.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!