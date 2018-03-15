Фанаты Гарри Поттера обнаружили масштабный киноляп в «Фантастических тварях»

Поклонники серии фильмов и книг о волшебнике Гарри Поттере заявили о киноляпе в трейлере очередного спин-оффа франшизы — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Об этом пишет The Independent.

Фанаты обнаружили, что в ролике министр магии и его подчиненные трансгрессируют (телепортируются) в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Однако автор поттерианы Джоан Роулинг не раз указывала на то, что в Хогвартсе невозможно трансгрессировать почти никому — делать это способен только директор школы Альбус Дамблдор. Писательница подчеркивала, что такое ограничение, призванное обезопасить учеников заведения от злодеев, существовало всегда и ни разу не снималось.

Трейлер второй части спин-оффа «Фантастические твари» вышел 13 марта. Премьера фильма запланирована на 15 ноября. Главные роли в ленте исполнили Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Джонни Депп.

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