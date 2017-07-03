Культура
 

Сюжет сиквела «Фантастических тварей» попал в СМИ

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Кинокомпания Warner Bros. раскрыла подробности сюжета «Фантастических тварей 2». Об этом сообщает NME в понедельник, 3 июля.

Действие сиквела происходит в 1927 году, через несколько месяцев после событий фильма «Фантастические твари и где они обитают». Молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) объединится с главным героем первой ленты Ньютом Скамандером (Эдди Редмэйн), чтобы изловить темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда (Джонни Депп). По сюжету, пойманному в «Фантастических тварях» антагонисту удалось сбежать.

В картине также появятся персонажи Лета Лестрейндж (Зои Кравиц) и Тезеус Скамандер (Каллум Тернер), брат Ньюта. Премьера запланирована на 16 ноября 2018 года.

В мае британская писательница Джоан Роулинг заявила, что завершила работу над сценарием сиквела «Фантастических тварей». Всего серия будет включать в себя пять фильмов.

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