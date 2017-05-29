Джоан Роулинг закончила работу над сценарием «Фантастических тварей 2»

Британская писательница Джоан Роулинг завершила работу над сценарием второго фильма серии «Фантастические твари и где они обитают». Об этом автор написала в своем Twitter в ответ на вопрос поклонницы.

«Ты уже написала сценарий для "Фантастических тварей 2"? Расскажи мне все, женщина!» — спросила пользовательница с ником martinha‏.

«Да, написала, но я пока не могу ничего тебе сказать, женщина!» — ответила Роулинг.

Картина «Фантастические твари и где они обитают 2» выйдет на экраны 18 ноября 2018 года. Режиссером выступит создатель первой части Дэвид Йейтс. Главные роли в ленте исполнят Джонни Депп, Эдди Редмэйн и Эзра Миллер.

«Фантастические твари и где они обитают» — спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.