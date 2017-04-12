Джуд Лоу сыграет Дамблдора во вторых «Фантастических тварях»

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль Альбуса Дамблдора в продолжении фильма «Фантастические твари и где они обитают». Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Variety.

Лоу сыграет профессора в молодости, задолго до того, как тот стал директором школы чародейства и волшебства «Хогвартс».

«Мы как фанаты безумно рады тому, что Джуд Лоу присоединится к съемочной группе "Фантастических тварей" и воплотит всеми любимого персонажа», — заявил президент киностудии Warner Bros. Тоби Эммерик.

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В ноябре 2016-го автор книг о волшебнике Гарри Поттере и серии о фантастических зверях Джоан Роулинг рассказала, что во второй части пенталогии «Фантастические твари» будут показаны любовные переживания молодого Альбуса Дамблдора. Писательница, которая также выступит сценаристом ленты, намекнула, что именно в этой картине будет впервые показана нетрадиционная сексуальная ориентация персонажа.

«Фантастические твари и где они обитают» — спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере. Сюжет фильма разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.