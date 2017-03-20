СМИ узнали о планах Warner Bros. снять продолжение «Гарри Поттера»

Компания Warner Bros. планирует снять киноадаптацию пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом сообщил журналист Джим Хилл, передает портал comicbook.com.

Произведение экранизируют в виде трилогии. В лентах появятся актеры, сыгравшие главных персонажей в оригинальных фильмах. Съемки начнутся после завершения работы над серией «Фантастические твари и где они обитают», основанной на вселенной «Гарри Поттера». Последняя часть спин-оффа должна выйти в 2024 году.

Материалы по теме Проклятые толмачи Новые переводы Дж.К. Роулинг, Дж.Р.Р. Толкина, Дж.Д. Сэлинджера и их гонители

«В Warner Bros. планируют сделать фильм "Гарри Поттер: Пробуждение силы" (отсылка к спин-оффу из серии "Звездные войны" — прим. «Ленты.ру»). Они хотят снять трилогию с уже взрослыми актерами из оригинальных лент, которых мы знаем и любим, за взрослением которых мы следили», — объяснил Хилл.

Журналист узнал о планах снять адаптацию из соглашения Warner Bros. с вещательной компанией NBCUniversal. Киноконцерн передал ей право на трансляцию еще не снятой серии.

Фильмы о юном волшебнике Гарри Поттере — экранизация серии книг британской писательницы Джоан Роулинг. Главные роли в картинах исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. В 2016 году к семи каноническим книгам поттерианы добавился восьмой том — пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя». Она написана Джеком Торном при участии Роулинг. «Фантастические твари и где они обитают» — спин-офф оригинальной серии. Сюжет фильма разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.