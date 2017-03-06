Спектакль о Гарри Поттере номинирован на премию Оливье в 11 категориях

Театр Палас в Лондоне, где идет постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» стала рекордсменом по количеству номинаций на театральную премию Лоуренса Оливье в 2017 году. Она будет представлена в 11 категориях, сообщает BBC News в понедельник, 6 марта.

Спектакль номинирован, в частности, на категории «Лучшая новая постановка», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая сценография». Мюзикл «День сурка» поборется за премию в восьми номинациях. Спектакль «Иисус Христос — суперзвезда» фигурирует в шести категориях.

Материалы по теме Революционный держите шаг В 2017 году в театре нас ждут большие потрясения

Предыдущим рекордсменом премии Оливье, набравшим 11 номинаций, в 2008 году стал американский мюзикл «Лак для волос» Марка Шеймана, основанный на одноименном фильме 1988 года. Он победил в четырех категориях, в том числе завоевав награду «Лучший новый мюзикл».

Пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» была написана автором поттерианы Джоан Роулинг и драматургом Джеком Торном. Режиссером-постановщиком выступил Джон Тиффани. Действие пьесы разворачивается спустя 19 лет после событий, описанных в книге Роулинг «Гарри Поттер и дары Смерти».

Премия имени Лоуренса Оливье вручается с 1976 года Театральным сообществом Лондона. Она входит в число наиболее престижных театральных наград мира. Церемония вручения премии пройдет в Лондоне 9 апреля.

Поттериана — серия книг Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Все книги, кроме восьмой, экранизированы, главные роли в фильмах исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

