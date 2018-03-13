Джуд Лоу впервые показался в образе Дамблдора

Студия Warner Bros. представила первый трейлер второй части фэнтези-франшизы «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Ролик вышел на официальном канале компании в YouTube.

В трейлере впервые можно увидеть актера Джуда Лоу в роли волшебника Альбуса Дамблдора в молодости. Джонни Депп сыграл Геллерта Грин-де-Вальда, антагониста франшизы, являющейся спин-оффом фильмов о Гарри Поттере. Главную роль в сиквеле «Тварей», как и в первом фильме, исполнил Эдди Рэдмейн.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» выходят в российский прокат 15 ноября.

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