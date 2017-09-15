Культура
 

Пришедшего в кинотеатр Джуда Лоу приняли за преступника

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Джуд Лоу
Джуд Лоу

Сотрудники кинотеатра в британском городе Бат приняли актера Джуда Лоу за преступника. Об этом рассказал контролер заведения Коннор Уолтер, передает Mashable.

По словам Уолтера, ему дали указание приглядывать за подозрительным человеком в черной куртке с капюшоном. Сотрудник кинотеатра узнал в мужчине Лоу. После окончания сеанса Уолтер решил пообщаться с актером.

«Мы поговорили о фильме "Детройт", который он посмотрел и который ему понравился. После этого он извинился и сказал, что ему пора бежать», — рассказал Уолтер.

Он отметил, что дал Лоу адрес своей электронной почты, и тот позже написал ему письмо. Артист извинился за то, что быстро ушел, объяснив это тем, что не любит привлекать к себе внимание окружающих. «Поэтому я был в капюшоне», — подчеркнул Лоу.

Джуд Лоу снялся в таких фильмах, как «Гаттака», «Искусственный разум», «Отель "Гранд Будапешт"», «Воображариум доктора Парнаса» и «Талантливый мистер Рипли», а также в сериале «Молодой папа».

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