Пришедшего в кинотеатр Джуда Лоу приняли за преступника

Сотрудники кинотеатра в британском городе Бат приняли актера Джуда Лоу за преступника. Об этом рассказал контролер заведения Коннор Уолтер, передает Mashable.

По словам Уолтера, ему дали указание приглядывать за подозрительным человеком в черной куртке с капюшоном. Сотрудник кинотеатра узнал в мужчине Лоу. После окончания сеанса Уолтер решил пообщаться с актером.

«Мы поговорили о фильме "Детройт", который он посмотрел и который ему понравился. После этого он извинился и сказал, что ему пора бежать», — рассказал Уолтер.

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Он отметил, что дал Лоу адрес своей электронной почты, и тот позже написал ему письмо. Артист извинился за то, что быстро ушел, объяснив это тем, что не любит привлекать к себе внимание окружающих. «Поэтому я был в капюшоне», — подчеркнул Лоу.

Джуд Лоу снялся в таких фильмах, как «Гаттака», «Искусственный разум», «Отель "Гранд Будапешт"», «Воображариум доктора Парнаса» и «Талантливый мистер Рипли», а также в сериале «Молодой папа».