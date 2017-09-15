Вышел трейлер «Красного воробья» с Лоуренс в роли русской проститутки-шпионки

В сети появился первый проморолик триллера «Красный воробей» с актрисой Дженнифер Лоуренс в главной роли. Клип опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox UK.

Картина расскажет об офицере российской разведки Доминике Егоровой (Лоуренс), перед которой стоит задача узнать необходимую информацию у агента ЦРУ Натаниэля Нэша (Джоэл Эдгертон). Для этого ей нужно соблазнить американца. «Красный воробей» основан на одноименной книге Джейсона Мэтьюса.

Российская премьера фильма, режиссером которого выступил Френсис Лоуренс, запланирована на 26 апреля 2018 года.

В июле стало известно, что создатели шпионского триллера решили не включать в него сцены с персонажем, прообразом которого является президент России Владимир Путин, чтобы обезопасить себя от агрессии «каких-нибудь русских хакеров, которым это может не понравиться». В книге Мэтьюса Путину отводится одна из ключевых ролей.