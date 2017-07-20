Образ Путина вырезали из двух западных фильмов из-за боязни хакеров

Две зарубежные киностудии вырезали из грядущих фильмов «Красный воробей» и «Курск» персонажей, прообразом которых является президент России Владимир Путин. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Шпионский триллер «Красный воробей» от студии Fox с Дженнифер Лоуренс в главной роли рассказывает об офицере российской разведки, которая начинает работать на ЦРУ. Фильм основан на одноименной книге Джейсона Мэтьюса, в которой Путину отводится одна из ключевых ролей. Однако создатели отказались от демонстрации президента России в ленте.

Издание отмечает, что таким образом Fox обезопасила себя от действий «каких-нибудь русских хакеров, которым это может не понравиться».

Киностудия EuropaCorp решила вырезать Путина из картины «Курск», которая рассказывает о затонувшей в 2000 году российской атомной подлодке. Фильм основан на бестселлере Роберта Мура «Время умирать: трагедия "Курска"», в котором присутствует президент России.

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Как отметил Аджай Арора, глава компании Vera, специализирующейся на интернет-безопасности и сотрудничающей с EuropaCorp, киностудии боятся использовать образ Путина в фильмах из-за угрозы кибератак.

В декабре 2016 года в сети стали популярными мемы с шуточными обвинениями в адрес российских хакеров, якобы повлиявших на результаты президентских выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Авторы постов сопровождают их хештегами #RussianHack и #russiandidit.