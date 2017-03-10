Книга «Причины голосовать за демократов» с пустыми страницами стала бестселлером

Книга сотрудника американского консервативного издания The Daily Wire Майкла Ноулса «Причины голосовать за демократов», состоящая из 266 пустых страниц, стала бестселлером сайта Amazon. Об этом сообщает CNN.

«Что замечательно в этой книге — можно прочесть ее от корки до корки за 15-20 секунд», — рассказал Ноулс о своем шутливом произведении.

По его словам, когда он искал причины голосовать за демократов, то изучал их программы по экономике, международным отношениям, национальной безопасности и гражданским правам. «Я понял, что лучше всего будет оставить страницы пустыми», — отметил Ноулс.

В аннотации к книге на Amazon указано, что это «наиболее тщательно исследованная и последовательная апология Демократической партии США». Издание получило 4,4 балла из 5 в читательском рейтинге.

В 2011 году одной из самых продаваемых книг Amazon стало издание «О чем думают мужчины кроме секса», также состоящее из пустых страниц. Ее автор, британец Шед Симув, впоследствии прославился тем, что создал клон приложения Tinder — Shinder, — в котором из всех мужчин доступен только он.

На последних президентских выборах президента США, прошедших 8 ноября 2016 года, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил представительницу Демократической партии Хиллари Клинтон. Он вступил в должность главы государства в январе 2017-го.