Трамп послужил вдохновением для фильма Ларса фон Триера о маньяке

Датский режиссер Ларс фон Триер заявил, что то президент США Дональд Трамп вдохновил его на создание фильма о серийном убийце «Дом, который построил Джек». Об этом пишет The Guardian во вторник, 14 февраля.

«"Дом, который построил Джек" чествует идею о том, что жизнь зла и бездушна, что, к сожалению, было недавно доказано возвышением Хомо Трампуса (Homo trumpus) — крысиного короля», — отметил кинематографист.

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Фильм «Дом, который построил Джек» рассказывает историю высокоинтеллектуального серийного убийцы Джека, которого сыграл Мэтт Диллон. В ленте также снялись Райли Кио, Бруно Ганц и Софи Гробель. Премьера картины намечена на 2018 год.

Ларс фон Триер также снял такие фильмы, как «Меланхолия», «Догвилль», «Идиоты», «Антихрист» и двухсерийную ленту «Нимфоманка» с Шарлоттой Генсбур.

Трамп вступил в должность президента США 20 января. На следующий день в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании и других странах прошли акции протеста против республиканца, которого обвиняли в расизме и сексизме.