Автор книги о тирании пожаловался на российских хакеров

Во взломе страницы на сайте Amazon, посвященной книге историка Тимоти Снайдера «О тирании» (On Tyranny), виноваты российские хакеры, уверен автор произведения. Об этом пишет The Guardian в среду, 29 марта.

Обложка издания, опубликованная на британской версии сайта, была заменена на несуществующую «раскраску». В аннотации появилась фраза, что в произведении «содержатся уроки по тому, как сделать мир снова великим» («Сделаем Америку снова великой» — предвыборный лозунг президента США, республиканца Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру»).

Отмечается, что книга находилась на первом месте в списке бестселлеров Amazon. Снайдер заявил, что Россия и ранее пыталась препятствовать продаже его произведений. Он отметил, что российское министерство иностранных дел критиковало его книгу «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным», в которой автор исследовал политический, культурный и идеологический контекст в период господства режимов Иосифа Сталина в СССР и Адольфа Гитлера в Германии.

МИД России подверг книгу «Кровавые земли», изданную при поддержке Министерства иностранных дел Латвии, критике в 2011 году в докладе о ситуации с правами человека в США и странах Евросоюза.

Материалы по теме Я твой Пентагон ломал Как американцев пугают российскими хакерами

Тимоти Дэвид Снайдер — 47-летний историк, профессор Йельского университета. В своих трудах он исследует проблемы национализма, тоталитаризма и холокоста. В книге «О тирании» автор изучает противостояние тиранам в XX веке.

В декабре 2016 года в сети стали популярными мемы с шуточными обвинениями в адрес российских хакеров, якобы повлиявших на результаты президентских выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Авторы постов сопровождают их хештегами #RussianHack и #russiandidit.