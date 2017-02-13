Стивен Фрай пошутил про вмешательство русских в голосование BAFTA

Британский актер и писатель Стивен Фрай на открытии 70-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) пошутил, что на результаты голосования повлияли русские, сообщает Metro.

«Ну а теперь посмотрим, кого там русские выбрали победителями», — заявил Фрай, который выступил ведущим юбилейной церемонии.

Комик также похвалил актрису Мэрил Стрип. «Она одна из величайших актрис всех времен. Только законченный идиот будет считать иначе», — подчеркнул Фрай. Он отметил, что артистку недооценивают.

9 января Стрип раскритиковала президента США Дональда Трампа во время получения награды за заслуги в кинематографе на 74-й премии «Золотой глобус». Республиканец в ответ обвинил Стрип в предвзятости и назвал ее одной из самых переоцененных актрис Голливуда.

В тот же день ведущий «Золотого глобуса», американский комик Джимми Фэллон пошутил, что президент России Владимир Путин оказал влияние на результаты голосования.

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В декабре 2016 года в сети стали популярными мемы с шуточными обвинениями в адрес российских хакеров, якобы повлиявших на результаты президентских выборов в США, на которых победил Трамп. Авторы постов сопровождают их хештегами #RussianHack и #russiandidit.

Премия BAFTA ежегодно вручается за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей. На 70-й церемонии, прошедшей в ночь на 13 февраля, награду в номинации «Лучший фильм» получил мюзикл «Ла-Ла Ленд».