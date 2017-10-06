Появился первый кадр из продолжения «Фантастических тварей»

В сети появился первый кадр из сиквела фильма «Фантастические твари и где они обитают». Снимок опубликован в Twitter-аккаунте Fantastic Beasts‏.

Изображение представляет собой фотографию заявления на визу главного героя Ньюта Саламандера. Согласно анкете, его профессия — магозоолог. На документе стоит печать Министерства магии, в визе персонажу отказано.

В июле сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. раскрыла подробности сюжета «Фантастических тварей 2». Действие сиквела происходит в 1927 году, через несколько месяцев после событий первой ленты.

Также стало известно, что роль молодого Альбуса Дамблдора в картине исполнит британский актер Джуд Лоу.

«Фантастические твари и где они обитают» — спин-офф серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.