Режиссер «Фантастических тварей» взволновал геев фразой об ориентации Дамблдора

Режиссер Дэвид Йейтс, снявший «Фантастические твари и где они обитают» и работающий над второй частью фильма, рассказал, что в новой серии не будут в явной форме демонстрировать гомосексуализм персонажа Альбуса Дамблдора. Его слова приводит Entertainment Weekly.

«Я уверен, что поклонники вселенной об этом знают. У него были весьма бурные отношения с Гриндевальдом, когда они были молодыми. Они влюбились в идеи, в идеологии и друг в друга», — объяснил Йейтс.

Кинематографист описал, каким персонаж появится во второй части «Фантастических тварей»: «Он вольнодумец и бунтарь, а еще — популярный преподаватель в Хогвартсе». По словам Йейтса, различия Дамблдора и Гриндевальда делают из персонажей прекрасную пару.

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Сценарист фильма и автор поттерианы Джоан Роулинг заявила в Twitter, что после интервью столкнулась с агрессивными поклонниками, которые предположили, что создатели фильма опустят сексуальную ориентацию Дамблдора. Она обратила внимание на то, что серия «Фантастические твари» будет состоять из пяти фильмов, а Йейтс говорил только о второй части, причем не раскрывая подробностей сценария Роулинг.

В комментариях к посту писательницы представители и сторонники ЛГБТ-сообщества раскритиковали ее слова, заявив, в частности, что у Роулинг было «более чем достаточно времени», чтобы рассказать о гомосексуализме Дамблдора в книгах поттерианы.

«Фантастические твари и где они обитают» — спин-офф серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы. Вторая часть выйдет на экраны 18 ноября 2018 года. В новой ленте роль Дамблдора исполнит Джуд Лоу, а Гриндевальда — Джонни Депп. В ней также сыграют Эдди Редмэйн и Эзра Миллер.

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