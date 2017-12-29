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Назван лучший фильм из вселенной Гарри Поттера

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Кинокритики профильного портала Collider составили рейтинг фильмов по вселенной книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Лидером признали третью часть франшизы, «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Отмечается, что в ленте режиссера Альфонсо Куарона («Гравитация»,
«Дитя человеческое») образы заглавного персонажа в исполнении Дэниела Рэдклиффа и его друзей Рона и Гермионы (Руперт Грин и Эмма Уотсон) стали более драматичными, при этом картина не потеряла очарования двух предыдущих работ, снятых Крисом Коламбусом («Один дома»). «Гарри Поттер и узник Азкабана» вышел в 2004 году и занял 184 место в рейтинге из 250 лучших фильмов всех времен по версии киноресурса IMDb.

На второй строчке — заключительная лента франшизы, «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» Дэвида Йейтса. По мнению критиков, финал был самым сложным для экранизации, однако режиссеру удалось привести зрителей ко всем необходимым развязкам, как в плане экшн-сцен с последним сражением, так и во взаимоотношениях персонажей. На третьем месте оказался «Гарри Поттер и Принц-полукровка», также снятый Йейтсом. Его признали самым смешным фильмом из всей серии, и одновременно одним из самых мрачных.

Далее по списку следуют части «Орден Феникса», «Философский камень», «Кубок огня» и «Дары Смерти: Часть I». Последнюю строчку занял фильм 2002 года «Гарри Поттер и Тайная комната». Лента оказалась самой длинной по хронометражу, и во многих случаях затянутой, отметили кинокритики.

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