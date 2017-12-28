Назван самый любимый сериал среди пиратов

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» стал самым популярным телешоу, которое в 2017 году распространяли интернет-пираты. Об этом сообщается на сайте мониторинга файлообмена Torrent Freak.

Отмечается, что «Игра престолов» лидирует в рейтинге уже шестой год подряд.

На втором месте — зомби-хоррор «Ходячие мертвецы». Третью строчку занял супергеройский сериал «Флэш».

В топ-10 также попали ситком «Теория Большого взрыва», мультсериал «Рик и Морти», триллер «Побег», детективный сериал «Шерлок», историческая драма «Викинги» и драмкомедия «Форс-мажоры». Замыкает рейтинг еще один супергеройский сериал — «Стрела».

Ранее американский журнал Esquire составил список из 13 самых ожидаемых телешоу, премьеры которых запланированы на 2018 год. В перечень, в частности, вошли научно-фантастический сериал «Видоизмененный углерод» и новый сезон «Американской истории преступлений», посвященный убийству Джанни Версаче.

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