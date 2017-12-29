Объявлены самые недооцененные фильмы года

Портал Variety составил список из 13 наиболее недооцененных кинолент, вышедших в 2017 году. При составлении рейтинга оценивались, в частности, кассовые сборы фильмов.

Лидером стала картина «Убийство священного оленя» режиссера Йоргоса Лантимоса с Николь Кидман и Колином Фарреллом. Она рассказывает о хирурге, вынужденном совершить жертву, чтобы помочь его больному сыну. Отмечается, что фильм положительно встретили критики Каннского фестиваля, однако в прокате он не принес много денег.

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На втором месте — «Затерянный город Z» Джеймса Грэя о британском исследователе, который искал древнее поселение в Амазонии. На третьей строчке оказалась драматическая комедия «Битва полов» о легендарном теннисном матче 1973 года между чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом и теннисисткой Билли Джин Кинг.

В список также вошли ленты «Сильнее», «Ферма "Мадбаунд"», «Патти Кейкс», «Пляжные крысы», «120 ударов в минуту», «История призрака», «Персональный покупатель», «Хорошее время» и «Их звездный час». Завершает рейтинг немецкая драма «На пределе» о женщине, потерявшей сына и мужа в результате террористической атаки и решившей добиться отмщения радикальными методами.

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