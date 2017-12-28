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Названы самые ожидаемые сериалы 2018 года

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Американский журнал Esquire составил список из 13 самых ожидаемых сериалов, премьеры которых запланированы на 2018 год.

В список попали, в частности, научно-фантастический сериал «Видоизмененный углерод», новый сезон «Американской истории преступлений», посвященный убийству Джанни Версаче, супергеройский боевик «Черная молния», драма «Чи» и мистический сериал «По ту сторону» с Дж. К. Симмонсом.

Также в перечне — комедия «Хорошие девчонки», документальный сериал о Земле «Этот странный камень» от National Geographic, перезапуск ситкома «Розанна», сериал по мотивам фильма «Смертельное влечение» и «Шоу Вана Джонса».

Кинокритики журнала также включили в список комедии 2 Dope Queens («Две крутые королевы») и Grown-ish («Возрастная комедия»).

В декабре портал IMDb составил рейтинг наиболее ожидаемых фильмов 2018 года. Лидером стал фантастический боевик «Мстители: Война бесконечности», российский релиз которого запланирован на начало мая.

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Предыстория: Названы лучшие эпизоды мультсериалов года
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