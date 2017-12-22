Названы наименее плохие российские сериалы

Кинокритики из различных изданий посмотрели российскую телепродукцию и отобрали наиболее понравившиеся проекты. Рейтинг лучших отечественных сериалов года опубликовал портал «Кино-театр.ру» в пятницу, 22 декабря.

На первое место разные эксперты ставили такие шоу, как «Гоголь» канала ТВ-3, «Салам Масква» режиссера Павла Бардина, адаптация «Бесстыдников» для НТВ, второй сезон сериала «Ольга», «Троцкий», «Отличница», «Закон каменных джунглей — 2», «А у нас во дворе...», «Хождение по мукам».

При этом сериал «Троцкий» на первое место поместили сразу три человека. «Блестяще сыгравшие свои роли Константин Хабенский и Евгений Стычкин, интересные режиссерские постановочные решения позволяют говорить о сериале, как о художественном явлении на российском телевидении в 2017 году», — написала, например, Нина Ромодановская.

«Чаще всего профессионалами упоминается проект "Оптимисты" (восемь вторых мест и одно третье), на втором месте — "Троцкий" (три первых и два вторых места) и "Хождение по мукам" (два первых места и три третьих). Если считать средневзвешенный балл, то расстановка сил не изменится — "Оптимисты", "Троцкий", "Хождение по мукам". В пятерке лучших также "Анна Каренина" и второй сезон "Ольги"», — подводит итоги «Кино-театр.ру».

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