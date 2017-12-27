Названы самые кассовые актеры 2017 года

Российское издание журнала Forbes составило рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Список основан на данных сайта Box Office Mojo, отслеживающего сборы картин в прокате, сообщает журнал в среду, 27 декабря.

Лидером оказался Вин Дизель — общие сборы лент с его участием составили 1,6 миллиарда долларов, а самым кассовым оказался фильм «Форсаж 8».

«Второе место также благодаря участию в "Форсаже 8" досталось Дуэйну Джонсону, а третью строчку рейтинга заняла исполнительница главной роли в фильме "Чудо-женщина" Галь Гадот. Весомый вклад в ее результат внесло участие в "Лиге справедливости"», — отмечают авторы рейтинга.

В первую десятку вошли и такие актеры, как Эмма Уотсон, Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.

«Супергерои и джедаи приносят неплохую прибыль кинопрокатчикам, но все же банк срывают актеры экшн-фильмов», — подытоживает издание.

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