Назван самый прибыльный актер года

Американский журнал Forbes составил список самых прибыльных актеров 2017 года. Рейтинг опубликован в пятницу, 15 декабря.

Лидером оказался американец Джереми Реннер. Студии получали с проката по 93 доллара за каждый доллар, который был выплачен ему в качестве гонорара.

На втором месте — звезда саги о юном волшебнике Гарри Поттере Эмма Уотсон. Она принесла кинокомпаниям по 70 долларов за каждый доллар, потраченный на нее.

Замыкает тройку Скарлетт Йоханссон. За каждый доллар ее гонорара продюсеры получали 66,5 доллара. В рейтинг также вошли такие актеры, как Эми Адамс и Крис Прэтт.

При составлении списка учитывались только картины, выпущенные до 1 июня. Анимационные ленты и проекты, в которых актеры исполнили эпизодические роли, не считались.

Ранее в декабре Forbes составил рейтинг из пяти наиболее переоцененных актеров 2017 года. Лидером списка стал Марк Уолберг.

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