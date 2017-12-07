Назван худший фильм года

Американский журнал Rolling Stone опубликовал список из десяти худших кинолент, которые вышли на экраны в 2017 году.

Первое место досталось фантастическому блокбастеру «Трансформеры: Последний рыцарь» режиссера Майкла Бэя. Отмечается, что пятая часть франшизы про огромных боевых человекоподобных роботов эксплуатирует старые и надоевшие клише, и фильм получился настолько неудачным, что сыгравший в нем Марк Уолберг зарекся сниматься в сиквелах.

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На втором месте — экранизация книжного цикла Стивена Кинга «Темная Башня» с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи. Кинокритики назвали ленту пособием по тому, «как полностью испортить адаптацию». Третья строчка досталась БДСМ-мелодраме «На пятьдесят оттенков темнее».

В десятку также вошли картины «Песня за песней» Терренса Малика, «Мумия» с Томом Крузом, приключенческий боевик «Между нами горы» с Эльбой и Кейт Уинслет, «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона, вторая часть комедии «Здравствуй, папа, Новый год!» и драма «Субурбикон» Джорджа Клуни.

Завершает антирейтинг анимационная лента «Эмоджи фильм», в которой актер Патрик Стюарт (старый Чарльз Ксавьер из серии «Люди Икс») озвучил какашку.