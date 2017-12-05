Лучшим фильмом года назвали экранизацию русского писателя

Американский журнал Esquire составил список лучших кинолент, вышедших в 2017 году. В рейтинг вошли 25 фильмов.

Лидером стала картина «Леди Макбет» режиссера Уильяма Олдройда. Она снята по мотивам повести русского писателя Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», однако действие экранизации происходит на севере Англии.

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На втором месте значится лента Кристофера Нолана «Дюнкерк», которая рассказывает о спасении более 300 тысяч британских, французских и бельгийских солдат, которые оказываются в ловушке немецких войск на побережье Франции. На третьей строчке — драма «Марджори Прайм» Майкла Алмерейды о пожилой скрипачке, которая живет с голограммой своего умершего мужа.

В первую десятку также вошли фильмы «Колумбус», «В этом мире я больше не чувствую себя как дома», «Окча», «Я называла его Морган», «Убийство священного оленя», «Затерянный город Z» и хоррор «Февраль».

В рейтинге оказались и такие киноленты, как «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном, получившая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля арт-сатира «Квадрат», боевик «Атомная блондинка» с Шарлиз Терон и шестой фильм по вселенной космических монстров «Чужой: Завет».

Завершает список фантастический блокбастер «Чудо-женщина».

4 декабря портал Vulture обнародовал список лучших сериалов 2017 года. Первое место занял третий сезон «Твин Пикса» Дэвида Линча.