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Названы лучшие боевики года

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Американский журнал Esquire составил рейтинг лучших экшен-фильмов года. Лидером стала лента Кристофера Нолана «Дюнкерк» о Второй мировой войне.

Картина рассказывает о спасении более 300 тысяч британских, французских и бельгийских солдат, которые оказываются в ловушке немецких войск на побережье Франции возле города Дюнкерк. В «Дюнкерке» снялись Том Харди, Киллиан Мерфи, Марк Райлэнс и Кеннет Брана.

На втором месте — фантастический боевик Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина» с Галь Гадот в главной роли. Третья строчка досталась супергеройскому фильму «Тор: Рагнарек» с Крисом Хемсвортом и Томом Хиддлстоном.

В топ-10 также вошли картины «Логан», «Планета обезьян: Война», «Малыш на драйве», «Джон Уик 2», «Конг: Остров черепа» и «Человек-паук: Возвращение домой». Завершает рейтинг боевик о холодной войне «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон.

В сентябре Esquire составил список 20 лучших фильмов о вампирах. Лидером стал комедийный боевик «От заката до рассвета» с Джорджем Клуни и Квентином Тарантино.

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