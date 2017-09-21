Названы лучшие фильмы о вампирах всех времен

Американский журнал Esquire составил список 20 лучших фильмов о вампирах. Лидером стал комедийный боевик «От заката до рассвета» с Джорджем Клуни и Квентином Тарантино.

Картина режиссера Роберта Родригеса вышла в 1995 году. Тарантино выступил также одним из сценаристов ленты. Лента начинается как криминальный триллер — два брата грабят банк, берут в заложники семью священника и скрываются от полиции. На границе США с Мексикой они решают провести ночь в придорожном баре, однако выясняется, что заведением управляет нежить, подчиняющаяся королеве вампиров Сантанико Пандемониум (Сальма Хайек).

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Вторую строчку занял хоррор 1992 года «Дракула» с Гари Олдманом, Вайноной Райдер, Энтони Хопкинсом, Киану Ривзом и Ричардом Грантом. Фильм снят Фрэнсисом Фордом Копполой по мотивам одноименного романа Брэма Стокера 1897 года.

На третьем месте — «Интервью с вампиром», в котором снялись Брэд Питт, Том Круз, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер. Картина основана на одноименной книге писательницы Энн Райс, вышедшей в 1976 году.

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В первую десятку также вошли ленты «Впусти меня», «Хронос», «Девушка возвращается одна ночью домой», «Носферату: Призрак ночи», «Голод», «Пропащие ребята» и «Выживут только любовники». За ними следуют картины «Почти стемнело», «Жажда», «Блэйд», «Бал вампиров», «Тень вампира», «Реальные упыри», «Кровь для Дракулы», полнометражка «Баффи — истребительница вампиров» и «Поцелуй вампира».

Завершает рейтинг фильм 2007 года «30 дней ночи».