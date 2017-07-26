Паттинсон рассказал о конфликте с авторами «Сумерек» из-за своей печальности

Британский артист Роберт Паттинсон заявил, что продюсеры вампирской киносаги «Сумерки» могли разорвать с ним контракт из-за «слишком печальной» актерской игры. Об этом в среду, 26 июля, пишет NME.

«Я помню, как продюсеры дали мне книгу (сага является экранизацией серии романов американской писательницы Стефани Майер — прим. «Ленты.ру») и выделили маркером в ней каждую сцену, в которой мой персонаж улыбается. А я взял маркер другого цвета и подчеркнул все моменты, когда он хмурится», — рассказал Паттинсон.

Актер отметил, что ему пригрозили увольнением в случае, если он не будет более веселым на съемочной площадке. По словам Паттинсона, в конечном итоге ему удалось прийти к компромиссу с продюсерами.

Фильмы франшизы «Сумерки» выходили на экраны с 2008 по 2012 год. Пять картин о любви вампира Эдварда Каллена и школьницы Беллы Свон собрали в мировом прокате более 3,3 миллиарда долларов. Главные роли в ленте исполнили Кристен Стюарт и Паттинсон.