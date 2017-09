Мертвый мафиози поручился за гетеросексуальность Тома Круза

В свет вышла биография Джонни Фратто, сына главаря чикагской мафии Луиса Фратто Now That I’m Dead: Here’s the Real Dirt («А теперь, раз я умер — вот вам настоящая грязь»). В книге мафиози, скончавшийся в 2015 году, подтверждает гетеросексуальность актера Тома Круза, пишет New York Post.

«Несмотря на слухи, которые о нем гуляют, я могу поручиться, что Том Круз — не гомосексуалист», — говорится в биографии. Фратто отметил, что «знает об этом не понаслышке».

Фратто, уличенный в мошенничестве, воровстве драгоценностей и подделке произведений искусства, признался, что в 1985 году консультировал и подготавливал Круза для роли в фильме «Цвет денег» режиссера Мартина Скорсезе. В ленте актер исполнил роль игрока в бильярд и авантюриста Винса.

В книге мафиози описывает встречу с Крузом в ночном клубе в Чикаго. По его словам, актер зашел в заведение и сразу «приобнял двух горячих девушек»: «"Как дела, дамы?", — спросил он с лукавой улыбкой суперзвезды, которая принесла этому [озорнику] миллионы долларов. Я в жизни не видел, чтобы девушки падали в обморок... А эти сучки так и сделали».

Биографию Фратто написал историк Мэттью Рандаццо Пятый.

Отмечается, что Круз неоднократно судился с изданиями и людьми, утверждавшими, что он гомосексуален. Актер снялся в таких фильмах, как «Человек дождя», «Интервью с вампиром», «С широко закрытыми глазами» и «Рискованный бизнес».