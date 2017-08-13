Культура
 

Том Круз получил травму на съемках «Миссия: невыполнима 6»

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Том Круз
Том Круз

Американский актер Том Круз получил травму, пытаясь выполнить трюк на съемках шестой части фильма «Миссия: невыполнима» в Лондоне. Об этом сообщает новостной сайт о жизни звезд TMZ.

55-летний актер, предпочитающий по возможности не пользоваться услугами каскадеров и самостоятельно выполнять трюки на съемках, по сценарию должен был перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего дома, но не долетел и «довольно сильно» ударился о стену здания. Он самостоятельно сумел забраться на крышу с помощью страховочных тросов. Позднее его увели со съемочной площадки.

Издание не знает, насколько сильно пострадал актер.

«Миссия: невыполнима 6» режиссера Кристофера Маккуорри появится на экранах 26 июля 2018 года.

8 февраля YouTube-блогер под ником DrMachakil опубликовал видео, в котором кадр падения персонажа Тома Круза из фильма «Ванильное небо» вставлен в другие киноленты. Блогеру удалось органично поместить Круза в фильмы «Люди в черном 3», второй эпизод «Звездных войн», «Властелин колец. Две крепости», «Форсаж 7», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мстители», «Воздушная тюрьма» и «Миссия невыполнима 3». На протяжении всего ролика Круз падает с крыши небоскреба, перемещаясь между разными киновселенными.

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