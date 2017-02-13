Том Круз «провалился» в миры Звездных войн и Гарри Поттера

Видео: DrMachakil / YouTube

YouTube-блогер под ником DrMachakil опубликовал видео, в котором кадр падения персонажа Тома Круза из фильма «Ванильное небо» вставлен в другие киноленты. На это обратило внимание издание Gizmodo.

Блогеру удалось органично поместить Круза в фильмы «Люди в черном 3», второй эпизод «Звездных войн», «Властелин колец. Две крепости», «Форсаж 7», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мстители», «Воздушная тюрьма» и «Миссия невыполнима 3». На протяжении всего ролика Круз падает с крыши небоскреба, перемещаясь между разными киновселенными.

В ролик также вставлен фрагмент из фильма «Джерри Магуайер», в котором персонаж Круза поет песню Тома Петти Free Fallin' («В свободном падении»).

Ролик с перемещениями Круза по разным фильмам собрал уже свыше 330 тысяч просмотров.