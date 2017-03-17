Режиссер сиквела «Миссия: невыполнима» договорился с актером о роли в Instagram

Режиссер Кристофер Маккуорри, снявший пятую часть шпионской франшизы «Миссия: невыполнима», отдал одну из главных ролей в продолжении серии актеру Генри Кавиллу. Переговоры кинематографист провел в Instagram в пятницу, 17 марта.

Say, @henrycavill. Had a thought. Curious if you're interested in a role in the 6th installment of Mission: Impossible. No pressure. Публикация от Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie) Мар 16 2017 в 7:16 PDT

«Эй, Генри. У меня есть идея. Хочешь роль в шестой части "Миссия: невыполнима"? Никакого давления», — написал Маккуорри в посте под фотографией, на которой он стоит возле горной реки в черных очках.

Кавилл ответил в комментариях под постом: «Как я могу отказать человеку с такими идеальными волосами». Кинематографист на это написал, что актеру придется ездить на транспортных средствах всех мастей, исполнять трюки и стрелять из оружия. «Я в деле!» — заявил в ответ Кавилл.

Фильм «Миссия: невыполнима 6» выйдет на экраны 26 июля 2018 года. В ленте также снимутся Том Круз, Ребекка Фергюсон и Джереми Реннер. Премьера предыдущей части, «Миссия: невыполнима 5. Племя изгоев», состоялась в августе 2015-го.

Генри Кавилл исполнил роль Супермена в картинах «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», а также сыграл в фильмах «Агенты А.Н.К.Л.», «Будь что будет», «Звездная пыль» и сериале «Чисто английские убийства».