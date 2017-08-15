Культура
 

Стал известен характер полученной Томом Крузом травмы

Перейти в «Мою Ленту»
Том Круз
Том Круз

Травма, которую получил американский актер Том Круз, пытаясь выполнить трюк на съемках шестой части фильма «Миссия: невыполнима» в Лондоне, оказалась серьезной, у него сломаны две кости голеностопного сустава. Об этом в понедельник, 14 августа, пишет газета The Sun.

Отмечается, что из-за этого съемки картины придется отложить на четыре месяца.

Ранее в понедельник в сети появилось видео инцидента. Ролик опубликован на YouTube-канале Guardian Wires.

О травме актера 13 августа сообщило издание TMZ. 55-летний актер, предпочитающий по возможности не пользоваться услугами каскадеров и самостоятельно выполнять трюки на съемках, по сценарию должен был перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего дома, но не долетел и «довольно сильно» ударился о стену здания. Он самостоятельно сумел забраться на крышу с помощью страховочных тросов. Позднее его увели со съемочной площадки.

«Миссия: невыполнима 6» режиссера Кристофера Маккуорри должна была выйти в прокат 26 июля 2018 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Tom Cruise ‘will need months to recover’ from broken bones after smash into a wall during failed action stunt
Том Круз получил травму на съемках «Миссия: невыполнима 6»
Том Круз чуть не задохнулся от мемов с «цепляющимся Томом Крузом»
Последние новости
Ким Чен Ын ознакомился с планом удара по США
Пентагон сообщил о гибели американских солдат в Ираке
Стал известен характер полученной Томом Крузом травмы
Мадуро объявил о проведении в Венесуэле военных учений в ответ на угрозы Трампа
Познер назвал провальным интервью с «беспомощным» Шнуровым
Повар из Анапы превратил приготовление шаурмы в шоу
В Берлине мужчина помочился на мемориал павшим советским воинам
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня

Он вам не Мирон

Почему Оксимирон — тоже гнойный
11:0414 августа

Новые серии «Утиных историй» перевели на русский язык

20:5014 августа

В Индии задержали четырех человек из-за утечки серии «Игры престолов»

10:1911 августа

Загранпаспорт Серебренникова изучат криминалисты

Культура00:0213 августа
1930

«А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят»

Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
23:3614 августа

На съемках второго «Дэдпула» погибла женщина-каскадер

18:0214 августа

Шнуров посвятил стихотворение победе Гнойного над Оксимироном

20:1914 августа

Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного побил мировой рекорд по просмотрам за сутки

Культура00:0614 августа
Мэгги Смит

«Адюльтер, изнасилование и судебный роман о разводе»

От «Саги о Форсайтах» к «Аббатству Даунтон»
15:3914 августа

Путина попросили вступиться за обвиняемого в мошенничестве шансонье Новикова

16:5811 августа

92-летнего отца покойного басиста Metallica заметили на концертах группы

16:4714 августа

Подростки в США признали Гастона из «Красавицы и чудовища» злодеем года

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Из зоны схода селя в Кабардино-Балкарии эвакуировали 300 человек
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
«Спрошу со всех как с понимающих»
Чем займется Сергей Удальцов после 4,5 лет заключения
Автоэксперты оценили проект новых правил поведения для сотрудников ГИБДД
СМИ сообщили о первом случае заболевания вирусом Коксаки в Москве
Все материалы
Мир
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Чавес сгнил, страна сломалась
Венесуэльцы едят мусор, делают аборты и пытаются свергнуть власть
В Берлине мужчина помочился на мемориал павшим советским воинам
Во Франции автомобиль въехал в пиццерию
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Бабка надвое шмаляла
Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак
Все материалы
Бывший СССР
Встал вопрос
Почему на постсоветском пространстве исчезают люди
Тимошенко отреагировала на сообщения об украинских ракетных двигателях для КНДР
Лес костей
Кто прячется в лесах Прибалтики
Додон пообещал организовать Майдан для свержения правительства Молдавии
На Украине допустили возможность нелегальной передачи ракетных технологий КНДР
Турчинов назвал провокацией России информацию об украинских двигателях в КНДР
«Южмаш» опроверг информацию о поставках ракетных двигателей в КНДР
Все материалы
Финансы
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Минфин предложил ограничить размеры ставок по микрокредитам
Три украинских депутата задекларировали биткоины на 50 миллионов долларов
В Узбекистане повысят номинал самой крупной банкноты
Российские промышленники пожаловались на скачущий рубль
Аномальную погоду назвали причиной ускорения экономики России
Тосунян допустил спасение «Югры» саудовским принцем
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Зарубежная пресса заинтересовалась судом «Роснефти» с АФК «Система»
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
«Мегафон» поборется с ФАС в суде
Прибыль «Газпрома» упала в 11 раз за полгода
ФАС разрешила «Мегафону» купить половину «Евросети»
Украинские производители начали химичить в России
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Чей ствол крепче
Зачем из пулемета делать автомат и карабин
Военные опубликовали кадры десантной операции сирийцев в Эль-Кадире
СК оценил ущерб Татфондбанку в 50 миллиардов рублей
Россия помогла подготовить «виртуозный десант» сирийцев в Эль-Кадире
Член «банды GTA» умер от полученных в перестрелке в Мособлсуде ранений
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Раскрыт финальный дизайн iPhone 8
Межзвездный космический нанокорабль подал сигнал
Опровергнута теория формирования Земли
НАСА в последний раз представило снимки Титана
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Мостовой объяснил низкую посещаемость домашних матчей ЦСКА
Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии после возвращения в шахматы
Появился подсчитывающий зарплату Неймара в ПСЖ сайт
Проигрывавший по ходу матча 0:2 «Урал» ушел от поражения в игре с «Арсеналом»
Названа самая богатая спортсменка мира
Стюарды мариупольского стадиона помешали фанатам из Львова сжечь российский флаг
Все материалы
Культура
Он вам не Мирон
Почему Оксимирон — тоже гнойный
1930«А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят»
Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
Мэгги Смит«Адюльтер, изнасилование и судебный роман о разводе»
От «Саги о Форсайтах» к «Аббатству Даунтон»
В Индии задержали четырех человек из-за утечки серии «Игры престолов»
На съемках второго «Дэдпула» погибла женщина-каскадер
Шнуров посвятил стихотворение победе Гнойного над Оксимироном
Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного побил мировой рекорд по просмотрам за сутки
Все материалы
Интернет и СМИ
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
«Испорченный» пес отверг пять лежанок и рассмешил пользователей сети
СМИ сообщили о переходе команды Малахова в ток-шоу «Прямой эфир»
Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного разошелся на мемы
Внезапный ор Ресторатора напугал зрителей рэп-баттла Оксимирона и Гнойного
Все материалы
Ценности
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
GM Firebird IIIСпиннер под капотом
К чему приводит установка газовой турбины в автомобиль
Российский дизайнер выпустила платок с голой русалкой и котом из сказок Пушкина
Американский бренд Supreme матерно послал президента США
MINI привезет во Франкфурт секретный электрический концепт
Шведы призвали к строгости в одежде
Женщинам предложили носить купальники наизнанку
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Чубакка избил сотрудника австралийского курорта сноубордом
Британец случайно улетел в Лас-Вегас вместо Лондона
В крупнейшем аэропорту Каталонии началась забастовка
Интерес семейных туристов к отдыху в Турции рухнул из-за вируса Коксаки
В Башкирии пропали 15 туристов из Челябинской области
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
В Швеции сняли на видео белого лося-мутанта
Итальянец воспользовался весами в супермаркете для взвешивания гашиша
Любительница бодибилдинга из Австралии умерла из-за белковых добавок
Три тысячи индеек умерли от испуга под Тамбовом
Все материалы
На чем ездят бедняки
Какие машины покупают в странах, у жителей которых нет денег
Лучшие машины дешевле миллиона
Какие машины стоит купить за миллион (или около того) рублей
Самые глупые автоугоны
Угонщики, совершавшие самые нелепые попытки угнать автомобиль
Самая нелепая парковка
«Гении парковки» со всего мира
Porsche купит своим клиентам очки из-за «ослепляющих» интерьеров
У спортивной «Весты» будет два двигателя на выбор
Запуск старого «Мерседеса» после девяти лет простоя показали на видео
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы