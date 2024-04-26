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22:35, 26 апреля 2024Россия

Оренбуржью выделят 490 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка

Правительство РФ выделит Оренбуржью ₽490 млн на помощь пострадавшим от паводка

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Правительство России по поручению президента выделит Оренбуржью до 490 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка. Об этом сообщает ТАСС.

Средства будут выделены МЧС России из резервного фонда кабмина для дальнейшего трансферта бюджету Оренбургской области. Финансовую помощь окажут в том числе тем, кто из-за половодья лишился имущества первой необходимости.

По данным источника в правительстве России, выделенный транш учитывает подтвержденные расходы области на оказание помощи пострадавшим. Власти страны продолжают уточнять, какое финансирование потребуется дополнительно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что размер выплат пострадавшим при паводках россиянам нужно будет оценить и при необходимости скорректировать. Глава государства поручил сделать это в ходе совещания по ликвидации последствий паводков.

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      Марина Совина
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