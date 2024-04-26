На Украине пьяный чиновник сбил четырех человек

Пьяный чиновник Майбоженко сбил четырех пешеходов на переходе в Броварах

Пьяный глава Киевской районной администрации Владимир Майбоженко сбил четырех человек на пешеходном переходе в Броварах. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Отмечается, что в крови политика было обнаружено 2,31 промилле алкоголя. Это в десять раз выше нормы.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека. Одного из них пришлось доставать из-под колес.

Ранее советник главы республики Тыва Николай Хван попал в аварию в Запорожской области. ДТП произошло рядом с селом Нововасильевка в Бердянском районе. Там автомобиль Kia, за рулем которого находился Хван, врезался в грузовик «Урал».

До того, в феврале 2024 года, заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых попал в жесткое ДТП с участием микроавтобуса на загородной трассе. Российский чиновник находился на пассажирском сиденье автомобиля Toyota. Авария случилась на трассе Омск — Муромцево.