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08:04, 25 марта 2024Россия

Советник главы российского региона попал в ДТП в зоне СВО

Советник главы Тувы Николай Хван попал в ДТП в зоне СВО, спасти его не удалось
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Советник главы республики Тыва Николай Хван попал в аварию в Запорожской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По ее информации, ДТП в зоне СВО произошло рядом с селом Нововасильевка в Бердянском районе. Там автомобиль Kia, за рулем которого находился Хван, врезался в грузовик «Урал».

Советник Владислава Ховалыги получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее, в феврале 2024 года, заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых попал в жесткое ДТП с участием микроавтобуса на загородной трассе. Российский чиновник находился на пассажирском сиденье Toyota. Авария случилась на трассе ОмскМуромцево.

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      Анастасия Шейкина
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