Российский чиновник попал в жесткое ДТП с участием микроавтобуса
«112»: омский замминистра труда Добрых попал в жесткое ДТП на загородной трассе
Заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых попал в жесткое ДТП с участием микроавтобуса на загородной трассе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Как утверждает источник, российский чиновник находился на пассажирском сидении Toyota. Авария случилась на трассе Омск --Муромцево.
В результате происшествия водителя легкового автомобиля спасти не удалось. Три пассажира из микроавтобуса и омский замминистра были доставлены в больницу.
Информации об их состоянии не поступало.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области десять человек пострадали в ДТП с участием сотрудников администрации.
Предположительно, к аварии привела неудачная попытка обгона, которую предпринял водитель легковушки.