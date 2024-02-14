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12:12, 14 февраля 2024Россия

Российский чиновник попал в жесткое ДТП с участием микроавтобуса

«112»: омский замминистра труда Добрых попал в жесткое ДТП на загородной трассе

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых попал в жесткое ДТП с участием микроавтобуса на загородной трассе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как утверждает источник, российский чиновник находился на пассажирском сидении Toyota. Авария случилась на трассе Омск --Муромцево.

В результате происшествия водителя легкового автомобиля спасти не удалось. Три пассажира из микроавтобуса и омский замминистра были доставлены в больницу.

Информации об их состоянии не поступало.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области десять человек пострадали в ДТП с участием сотрудников администрации.

Предположительно, к аварии привела неудачная попытка обгона, которую предпринял водитель легковушки.

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      Анна Щербакова
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