Российский чиновник попал в жесткое ДТП с участием микроавтобуса

«112»: омский замминистра труда Добрых попал в жесткое ДТП на загородной трассе

Заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых попал в жесткое ДТП с участием микроавтобуса на загородной трассе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как утверждает источник, российский чиновник находился на пассажирском сидении Toyota. Авария случилась на трассе Омск --Муромцево.

В результате происшествия водителя легкового автомобиля спасти не удалось. Три пассажира из микроавтобуса и омский замминистра были доставлены в больницу.

Информации об их состоянии не поступало.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области десять человек пострадали в ДТП с участием сотрудников администрации.

Предположительно, к аварии привела неудачная попытка обгона, которую предпринял водитель легковушки.