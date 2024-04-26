Журналист из Финляндии призвал к действию коллег после обстрела ВСУ Токмака

Финский журналист призвал к действию коллег из Европы после обстрела ВСУ Токмака

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Токмаке был разрушен дом. На место обстрела приехал финский журналист Кости Хейсканен, он поделился своим впечатлением от разрушений, призвав иностранных коллег к действию, пишет РИА Новости.

«Если у них есть хоть чуть-чуть совести, чтобы они приехали и увидели, как расправляются с мирным населением», — отметил он.

Журналист записал обращение на финском, немецком, а также русском языках к послам и западным журналистам. Хейсканен призвал их приехать и увидеть, как бойцы ВСУ уничтожают мирное население.

Он подчеркнул, что западное молчание по этому поводу является стыдом и позором и что виновные в произошедшем будут нести за это ответ.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли жилую многоэтажку в Запорожской области. Так, под огнем оказался город Токмак. В результате обстрела ВСУ, по предварительным данным, пострадали не менее трех человек.