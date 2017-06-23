Культура
 
Последние новости
Минобороны сообщило о переброске боевиков ИГ в сирийскую провинцию Хама
Кадыров готов устроить встречу Дурова и Жарова в Грозном
Глава Можайска указал на нехватку места для мусора из Балашихи на местной свалке
Подозреваемых в убийстве и расчленении двух женщин задержали в Москве  
Появились новые детали по делу о хабаровском опекуне-педофиле
Названы лучшие неизвестные направления Европы для бюджетного отдыха
Украинский разведчик рассказал о сторонниках России в окружении Порошенко
Популярные новости
В Раде выступили за импичмент Порошенко
Украинский разведчик рассказал о сторонниках России в окружении Порошенко
Треть россиян выступила за визовый режим с Украиной
Минобороны опубликовало видео ударов ВМФ России по позициям ИГ в Сирии
Белоруссия разместила евробонды на 1,4 миллиарда долларов
Минобороны сообщило о переброске боевиков ИГ в сирийскую провинцию Хама
В Госдуме предложили вывезти останки советских солдат из Польши

Автобот короля Артура

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Трансформеров» до «Холодного танго»

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр из фильма «Трансформеры: Последний рыцарь»

В прокате — пятая серия «Трансформеров», которая служит своеобразным апофеозом творческого метода режиссера Майкла Бэя: баталии стальных махин с планеты Кибертрон теперь включают даже легенду о короле Артуре. Кроме того: Киллиан Мерфи пытается убить Гейдриха, а Павел Чухрай опровергает миф о советской дружбе народов.

«Трансформеры: Последний рыцарь» (Transformers: The Last Knight)
Режиссер — Майкл Бэй

484 год. Армия короля Артура вот-вот дрогнет под натиском орды варваров скоттов — здравый смысл велит отступать, но рыцари Круглого стола еще питают надежду на чудо, которое перед боем обещал организовать волшебник Мерлин. Конечно, легендарный пьянчужка и шарлатан не подведет: в решающий момент он явится на поле брани в компании роботизированного трехглавого дракона и с на удивление технологичным посохом в руке. И дракон, и посох — дары прячущихся в английских лесах инопланетян-трансформеров: Камелот напомнит им потерянный рай на Кибертроне. 1600 лет спустя, впрочем, уже и Земля ничем не будет напоминать рай: Оптимус Прайм исчез, планета пребывает в хаосе, с неба валятся все новые трансформеры, власти не знают, отстреливать их или вступать с ними в переговоры, и только изобретатель-неудачник Кейд Йегер (Марк Уолберг), прячущий автоботов от преследования военных где-то на американских просторах, еще надеется на возвращение Прайма и наступление порядка.

Найдется не так много режиссеров, которые бы так же упрямо гнули свою линию, как Майкл Бэй. Применительно к «Трансформерам» впору и вовсе говорить о том, что перед нами типичный образец авторского кино — смог бы, например, кто-то другой на таком же специфическом материале повторить этот бескомпромиссный стиль, безжалостно подавляющий зрительскую волю лихорадкой монтажных склеек? Вряд ли. Что ж, отрадно видеть, что Бэй не останавливается на раз и навсегда найденной для этой франшизы интонации, более того — в определенном смысле «Трансформеры 5» служат не только апофеозом его творческого метода, но и лучшим фильмом этого сериала о бесконечной войне автоботов и десептиконов. Если раньше цельнометаллическим CGI-разборкам трансформеров еще нужны были костыли-оправдания в виде полуобнаженной Меган Фокс или сюжетов о подростковом взрослении, то здесь форма и содержание находятся уже в состоянии абсурдной, но оттого не менее реальной гармонии. Этот баланс выдерживает даже такие завихрения сценарной мысли, как протянутая от Камелота к Кибертрону и обратно связь времен — тем более что ее хранителем здесь выступает сэр Энтони Хопкинс, бросающийся словами вроде «ништячный» и «отпад». Что ж, остается довериться великому актеру — по справедливости, и к самим новым «Трансформерам» только такие специфические эпитеты и применимы.

«Антропоид» (Anthropoid)
Режиссер — Шон Эллис

Осенью 1941-го в окрестностях Праги приземляются два парашютиста — Ян (Джейми Дорнан) и Йозеф (Киллиан Мерфи) подготовлены в Лондоне и отправлены с миссией, которая должна изменить ход Второй мировой войны. Йозеф при посадке серьезно ранит ногу, местные крестьяне чуть не выдают диверсантов немцам, а лидеры пражского Сопротивления, когда Яну и Йозефу все-таки удается добраться до своих, высказывают серьезные сомнения в целесообразности задания: а что если гестапо ответит на него жесткими чистками чешского населения? Так или иначе приказ есть приказ, и операция «Антропоид» будет запущена, ее кульминацией должно стать покушение на Йозефа Гейдриха, второго человека в СС, лично поставленного Гитлером, чтобы сокрушить сопротивление чехов оккупации.

История покушения на Гейдриха в самом деле была одним из самых драматичных эпизодов Второй мировой — другое дело, что в фильме Шона Эллиса ей приходится претерпеть испытание самыми кондовыми клише костюмного кино (не говоря уже о пытке густым чешским акцентом, с которым здесь говорят по-английски англоязычные актеры). Эллис при этом до последнего откладывает основную операцию, столь подробно показывая подготовку к ней, что весь саспенс улетучивается, а призванная симулировать его ручная камера успевает превратиться в инструмент мучения зрителей. Достаточно эффектно снятая развязка немного искупает час предшествующего ей ожидания: финальная сцена, в которой бойцы Сопротивления оказываются зажаты противником в церкви, и вовсе заставляет вдруг вспомнить о «Канале» Анджея Вайды (фильме, конечно, куда более значительном и умном). Вот если бы Эллис еще мог удержаться от тяжеловесной квазирелигиозной метафоры!

«Холодное танго»
Режиссер — Павел Чухрай

По своей форме первая за десять лет картина режиссера «Вора» и «Водителя для Веры» решительно старомодна: Павел Чухрай по-прежнему снимает квазисоветское по стилю кино. Другое дело, что поднятые «Танго» темы, напротив, более чем современны. И это при том, что действие вольной экранизации повести Эфраима Севелы «Продай твою мать» вообще-то разворачивается в 1940-1950-х. Чухрай основательно перерабатывает первоисточник — насыщает сюжет дополнительными линиями и персонажами, иначе расставляет акценты — например, уходит от темы неприкаянности еврейского народа, предпочитая показать территорию русского мира как зону непрекращающейся войны наций, народов и народностей.

Фронт этих боевых действий проходит в «Холодном танго» по линии отношений литовской девушки Лаймы (Юлия Пересильд) и еврейского юноши Макса (Риналь Мухаметов). В 1944-м он подростком выпрыгнул из грузовика, который вез еврейские семьи в ад, и побежал в дом, где раньше жил, а теперь поселилась семья полицая, отца Лаймы. Они полюбят друг друга, но потом он не вступится за нее, когда ее насилует немецкий офицер. Когда они встретятся спустя десятилетие, она не сможет его ни простить, ни оттолкнуть. Вокруг, в послевоенной Литве, несильно спадет градус всеобщей ненависти: где-то орудуют «Лесные братья», где-то с легкостью переступают рамки служебных полномочий сотрудники НКВД, литовцы ненавидят большевиков, евреи помнят, как литовцы сотрудничали с нацистами, советская власть устанавливается железной пятой.

Чухрай рисует эту жуткую картину широкими мазками: пространство фильма заполняется кровью, сексом, слезами. Надежды просыпаются только для того, чтобы быть задушенными. Насилие из прошлого заходит на новый виток в настоящем. Поколение сирот плодит новых сирот. При всей старомодности того, как выглядит «Холодное танго», понятно, что ничего подобного представить в советском кино было нельзя, и Чухрай не стесняется временами уходить не только в танго-метафору обреченности человека перед большой историей, но и включать почти инфернальный гиньоль (присутствует в сюжете даже почти линчевский карлик). То есть он пытается привить современному зрителю концентрированную вакцину от идеализации прошлого — и преуспевает: тем более что и ненависти в воздухе за полвека с лишним не поубавилось.

Денис Рузаев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:0917 июня

Венецианская школа чувственности

Пушкинский музей завершает сезон выставкой о Возрождении
10:10Сегодня

Джонни Депп пошутил про убийство Трампа

03:01Сегодня

Фильм о молодом Хане Соло снимет Рон Ховард

11:07Сегодня

Вышел клип Radiohead на песню Man Of War

Культура00:0822 июня

Горит Восток зарею новой

Почему в России исчезли звезды балета мирового уровня
19:0722 июня

Михалков рассказал о нанесенном санкциями уроне Московскому кинофестивалю

11:5822 июня

Электронный дуэт Ofenbach выступит в Москве

09:35Сегодня

Захарова рассказала историю создания своей песни

Культура00:1320 июня

«В сердцах людей заметил я остуду»

Сбудется ли мечта о тепле в «угрюмой стране беспечного народа»
18:2522 июня

В Москве выступит певица из «Настоящего детектива»

11:3321 июня

Актера из «Глухаря» обокрали в Москве

20:1422 июня

В Европе арестовали украинский залог за успешное «Евровидение»

Россия
Я милого узнаю по наколке
Почему россиянки ищут спутников жизни среди зэков
Петербургские власти пообещали жесткую реакцию на несогласованные акции
Аман Тулеев«Отставка для него равна смерти»
Почему поиск преемника старейшего губернатора России станет большой проблемой
«Людей с такими симптомами всего четверо в мире»
Сергей Мостовщиков о любви, стойкости и третьем круге кровообращения
В Госдуме предложили вывезти останки советских солдат из Польши
Воробьев призвал чиновников уделить внимание молодежи на выпускном
Треть россиян выступила за визовый режим с Украиной
Все материалы
Мир
Африканский «боярышник»
Как спиваются жители Черного континента
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Старикам здесь не место
В Швейцарии хотят разрешить эвтаназию пожилым людям
Причиной пожара в лондонском небоскребе стал неисправный холодильник
Бундестаг отменил все послевоенные приговоры за гомосексуализм
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Все материалы
Бывший СССР
Выгребная драма
Как деревенские сортиры навлекли на Литву гнев Еврокомиссии
Украинский разведчик рассказал о сторонниках России в окружении Порошенко
В Раде выступили за импичмент Порошенко
В Киеве рассказали о главной теме переговоров Порошенко и Трампа
В центре Киева зарезали начальника разведки 54-й мехбригады ВСУ
Главреда издания «Страна.ua» задержали по подозрению в получении взятки
Нила Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
Все материалы
Финансы
«Надо расти в пять раз быстрее, чтобы не отстать»
Сможет ли экономика России показать взрывной рост после успеха в мае
Капитал «Югры» вырос на пять миллиардов рублей
Белоруссия разместила евробонды на 1,4 миллиарда долларов
Пенсионные ассоциации обеспокоились переводами накоплений без ведома граждан
Минфин разработает поправки к концепции индивидуального пенсионного капитала
Сильный рубль сочли тормозом российской экономики
Курс доллара упал ниже 60 рублей
Все материалы
Бизнес
Пан или пропал
Киев угрожает арестами активов «Газпрома» за пределами национальной юрисдикции
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Сечин оценил ежегодные инвестиции «Роснефти» в один триллион рублей
Польша возобновила закачку российского газа
В «Газпроме» решили проблему с качеством поставляемого в Европу газа
Глава «Роснефти» спрогнозировал рост рыночной стоимости компании на треть
Все материалы
Силовые структуры
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
Советский боец под Сталинградом, осень 1942 года.Сколько их было
Когда поставят точку в подсчете потерь Красной армии в войне
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Минобороны сообщило о переброске боевиков ИГ в сирийскую провинцию Хама
Жителя Хабаровского края уличили в 729 надругательствах над опекаемыми девочками
Массажист оборудовал нарколабораторию в подсобке столичного салона красоты
Минобороны опубликовало видео ударов ВМФ России по позициям ИГ в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Назван эффективный способ избавиться от усталости
«Человеческую рыбу» засняли на рекордной глубине
Объяснено происхождение «горящих прерий» Солнца
Американцы стали запасаться оружием для самообороны
Все материалы
Спорт
Попробуй повтори!
Как видеоповторы могли бы изменить историю мирового футбола
От Криштиану до Роналду
Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
Не стыдно и обидно
Гол Криштиану стал единственным в игре Роcсия — Португалия на Кубке конфедераций
«Ливерпуль» заплатил за игрока сборной Египта рекордные 42 миллиона евро
Государственный прокурор Испании согласился заменить Месси тюрьму на штраф
Игровую майку Майкла Джордана продали за 274 тысячи долларов
Молодежная сборная Китая по футболу сыграет в региональной лиге Германии
Все материалы
Культура
Автобот короля Артура
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Трансформеров» до «Холодного танго»
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Мути много не бывает
Лучшие кадры церемонии открытия ММКФ-2017
Джонни Депп пошутил про убийство Трампа
Вышел клип Radiohead на песню Man Of War
Михалков рассказал о нанесенном санкциями уроне Московскому кинофестивалю
Захарова рассказала историю создания своей песни
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровБеда для анонима
Как Telegram обойдет блокировку в России
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Россия — пьяная душа
Как провинциальный русский трэш покоряет YouTube
В Минкомсвязи поставили под сомнение незаменимость Telegram
«ВКонтакте» порадует гимназистов из Климовска концертом IOWA
Мужчина с потешными шляпами стал новой звездой интернета
Путин поздравил выпускников с помощью «ВКонтакте»
Все материалы
Ценности
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Calvin Klein показал секретные фото молодой Кейт Мосс
ЦУМ превратили в бассейн с ныряльщиками
Urban Decay выпустила жидкую помаду с ультрадлинным аппликатором
Бьюти-блогера назначили новым креативным директором Estee Lauder
Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет
Все материалы
Путешествия
Снимите это немедленно
Лучшие нудистские пляжи мира
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Названы лучшие неизвестные направления Европы для бюджетного отдыха
Британский отель впервые в мире нанял штатного синоптика
В США открыли огромный бар в честь «Игры престолов»
Топ-модель бросила работу ради путешествий по Европе в минивэне
Скандал пассажиров из-за задержки рейса в Домодедово сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Аскот, ВеликобританияДень безумных шляп
Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
Миллениалы в бегах
Куда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за границей
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
В Хорватии экстремалы балансировали на 240-метровой высоте
Разносчицу пиццы из Австралии назвали двойником Тейлор Свифт
43-летняя звезда «Другого мира» завязала роман с актером вдвое моложе ее
Американки стали делать пластические операции «под Меланию Трамп»
Все материалы
Русская рулетка
Как спланировать гонку в 24 часах Ле-Мана и почему эти планы могут не сработать
Кроссоверы, которые пора привезти в Россию
Любите кроссоверы? Вот еще несколько крутых моделей, которые не продаются у нас
Тест и стоимость владения Skoda Superb
Длительный тест универсала Skoda Superb: итоги
Самые качественные машины в мире
Машины каких брендов ездят в сервис реже остальных
Honda задумалась о возвращении Accord и Civic в Россию
Kia представила новый Rio для России
В России отремонтируют восемь тысяч старых Infiniti
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы