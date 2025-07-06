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08:16, 6 июля 2025Силовые структуры

Россиянин насмотрелся фильмов и устроил погоню с ДПС

В Костроме водитель врезался в автомобиль ДПС и заявил, что насмотрелся фильмов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Водитель, врезавшийся в автомобиль ДПС во время погони в Костроме заявил, что «насмотрелся фильмов». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Инцидент произошел в конце июня. Сотрудники полиции начали погоню за автомобилем «Хендай Солярис» после сообщения о неадекватном поведении водителя. В какой-то момент иномарка была блокирована, однако россиянин не стал сдаваться. Вместо этого он заблокировал двери и начал двигаться задним ходом, протаранив автомобиль ДПС.

Вскоре нарушителя вновь загнали в тупик, после чего он бросил транспортное средство и попытался сбежать через лес. Мужчину задержали дачники и передали стражам порядка. Во время досмотра у водителя были найдены шприц с неизвестным веществом и пипетка, их передали криминалистам.

В ходе допроса мужчина признал вину, раскаялся и заявил, что он был лишен прав на управление транспортным средством. Нарушитель добавил, что слышал требование остановиться, но ослушался из-за страха ответственности. Свое поведение россиянин объяснил тем, что «насмотрелся фильмов».

В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов и арестовали на 20 суток.

Ранее в Челябинске сотрудники ДПС на семи автомобилях устроили погоню за местным жителем, который в состоянии алкогольного опьянения угнал машину родственницы.

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