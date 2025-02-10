Пьяный россиянин спровоцировал погоню с семью машинами ДПС и попал на видео

Семь машин ДПС устроили погоню за угнавшим машину родственницы челябинцем

В Челябинске сотрудники ДПС на семи автомобилях устроили погоню за местным жителем, который в состоянии алкогольного опьянения угнал машину родственницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Госавтоинспекции города и предоставили видео случившегося.

На кадрах видно, как водитель ВАЗ-21103 пытается скрыться от служебных автомобилей, которые следуют за ним с мигалками. Злоумышленника смогли задержать на проспекте Победы.

Как уточнили в ведомстве, сообщение об угоне поступило в полицию в ночь на воскресенье, 9 февраля. Когда сотрудники ДПС заметили угнанный автомобиль и попросили водителя остановиться, тот проигнорировал требование и продолжил движение. В погоне за злоумышленником участвовало семь машин, и вскоре мужчина 1999 года рождения был задержан.

Его доставили в отдел полиции. Силовики составили в отношении водителя протоколы по статьям 12.15 («Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения»), 12.25 («Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства») и 12.7 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами») КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.