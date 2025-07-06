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07:49, 6 июля 2025Интернет и СМИ

В Германии признали неудобную правду об «Азове»

JW: Пока Запад игнорирует «Азов», украинское общество полностью милитаризируется
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В то время пока на Западе игнорируют существование неонацистских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), в республике под их руководством общество полностью милитаризируется. Неудобную правду о бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) признало немецкое издание Junge Welt (JW).

«В то время как немецкие и другие западные политики, СМИ и аналитические центры продолжают распространять ложь о "деполитизации" полка "Азов", они способствуют полной милитаризации украинского общества», — говорится в статье.

Для примера издание напомнило о существовании на Украине молодежной организации «Центурия», которая внушает детям определенное мировоззрение и осуществляет профессиональную подготовку в области обороны. В частности, члены организации изучают историю националистического движения и учатся обращаться с оружием.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Армия России нанесла поражение украинской спецбригаде «Азов» в зоне спецоперации (СВО). Бойцам украинского соединения противостояли военнослужащие Южной группировки российских войск.

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